“Ni a mi perro puedo sacar”: el dramático reclamo de una vecina tras el robo de una moto en La Plata

La ola de inseguridad que golpea a distintos puntos de La Plata suma un nuevo capítulo de preocupación vecinal. En las últimas horas, una cámara de seguridad registró el momento exacto en el que dos delincuentes robaron una moto que se encontraba estacionada en la avenida 38 entre 119 y diagonal 80, en una secuencia que duró pocos segundos.

La cámara de seguridad indicó con claridad la metodología implementada por los delincuentes para cometer el delito en plena vía pública. En las imágenes se observa cómo uno de los delincuentes se ubica estratégicamente cubriendo la escena y tapando visualmente al cómplice para evitar que los transeúntes o vecinos noten la maniobra delictiva.

Mientras su compañero hace de campana y obstruye la visual, el segundo ladrón manipula con rapidez el vehículo estacionado sobre la vereda hasta lograr arrancarlo, para finalmente escapar con la moto.

El hecho generó indignación y bronca entre los vecinos del barrio, quienes aseguran que hechos de estas características se repiten de manera sistemática ante la falta de prevención. “Está fatal. Ni a mi perro lo puedo sacar a pasear. No se ve nunca a la policía patrullar por la zona y además las cuadras están completamente a oscuras”, lamentó una vecina de la cuadra a EL DIA.

De esta manera, la zona de avenida 38 y 119 se suma así a otros barrios de La Plata donde la reiteración de robos y la falta de respuestas terminó convirtiendo la inseguridad en una preocupación cotidiana.