No cesa el malestar en un barrio de Los Hornos

Titulares dominiales de la parcela 9, en el Barrio Parque Los Hornos V, volvieron a manifestar su indignación por la imposibilidad de cercar el predio, pese a contar con una autorización judicial para hacerlo, y cuestionaron el accionar de los agentes municipales que, presentes en el lugar, no impidieron los actos de violencia que turbaron su derecho de propiedad.

De acuerdo con el testimonio difundido, el Juzgado Civil y Comercial N° 25 de La Plata dispuso el levantamiento de una medida cautelar vinculada con el cercamiento del terreno. Sin embargo, nada cambió.

“Con mucho esfuerzo, porque se trata de gente trabajadora, juntamos pesito por pesito para poder poner los postes de hormigón y alambrar lo que es este predio. Pero nos rompieron absolutamente todo. Esto se hizo a plena luz del día y delante de cinco patrullas municipales, que tienen por cartel ‘Orden Público’, pero representaron todo lo contrario”, se quejó una vecina de 142 bis entre 58 y 59.