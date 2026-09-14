“No es bueno que pongan palos en la rueda”, dijo el papá de Kim

“No es bueno que pongan palos en la rueda. La ley está para cumplirse”, sostuvo Marcos Gómez, padre de Kim, al cuestionar la decisión de la jueza de Lomas de Zamora, Marta Pascual, de suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.

“No comparto la decisión de la jueza, a quien conozco”, agregó el hombre, quien volvió a atravesar una situación especialmente dolorosa al quedar su hija nuevamente vinculada al debate sobre la responsabilidad penal de los menores. “Cada vez que se habla de mi hija, se me remueve todo”, expresó. Fue durante una entrevista, anoche, en un canal de noticias.

Como se sabe, la resolución judicial que suspendió provisoriamente la implementación del nuevo régimen al considerar que actualmente no están dadas las condiciones necesarias para alojar en institutos o centros de contención a los adolescentes de 14 años que cometan delitos, al margen de la discusión técnica si la ley se puede aplicar o no y, en su caso, dónde, a partir de las impugnaciones ya efectuadas contra ese decisorio, reabrió la discusión que tiene como uno de sus principales antecedentes el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años que murió en La Plata el 25 de febrero de 2025 durante el robo del automóvil en el que viajaba junto a su madre.

Aquel día, la mujer fue abordada por dos adolescentes que le robaron el Fiat Palio. La madre logró salir del vehículo cuando los asaltantes tomaron el control, pero Kim quedó atrapada por el cinturón de seguridad en el asiento del acompañante.

Durante la fuga, los jóvenes intentaron arrojarla por una de las ventanillas, pero el cuerpo de la pequeña quedó enganchado y terminó siendo arrastrado por el asfalto durante unas quince cuadras.

La huida terminó cuando el automóvil chocó contra un poste de luz y cayó en una zanja. Los agresores escaparon corriendo hacia un descampado antes de la llegada de la Policía y, cuando los efectivos arribaron al lugar, encontraron a la niña sin vida debajo del vehículo.

Por el crimen, Tobías Godoy, quien tenía 17 años al momento del hecho y hoy ya ese mayor de edad, fue declarado responsable como autor del homicidio en ocasión de robo y recibió una pena de 23 años y 4 meses de prisión.

El otro adolescente involucrado tenía 14 años al momento del hecho y era inimputable de acuerdo con la legislación vigente entonces. Actualmente permanece alojado en un instituto de máxima seguridad bajo una medida de seguridad.

Para Marcos Gómez “un delincuente 14 años, 15 años, si sale armado, tiene que estar encerrado. Porque la verdad es que vos le tenés que dar alguna herramienta a la gente, a nosotros los ciudadanos, y la ley está para cumplirla. Si los chicos hoy no la acatan, no queda otra. Después de ahí en más, sí trabajar, que todo el trabajo que hacen ellos de Justicia Restaurativa, de darle herramienta a los chicos, está buenísimo”.

“Tenemos que entender una cosa: somos todos personas diferentes, todos pensamos diferente. Y hay chicos que eligen ser buenas personas, y otros que eligen ser malas personas. Lamentablemente, esto es así, y hoy necesitamos de todos. Necesitamos de la gente de Provincia, necesitamos de la gente de Nación. Que se dejen de pelear una vez, otra vez está el foco en los chicos. Déjense de pelear, hagamos realmente cosas interesantes”, agregó.

Según el papá de Kim, cuando se entra en ese círculo vicioso del delito, es muy difícil salir, estudiar, conseguir trabajo.

“Hay chicos con los que hemos hablado y nos dicen que prefieren esa vida. Y bueno, hay que decirles que sus actos tendrán consecuencias”, concluyó.