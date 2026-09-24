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“No es la primera vez que pasa”: vecinos de La Loma en alerta tras un intento de entradera a la madrugada

Por Redacción

La tranquilidad del barrio La Loma se vio nuevamente alterada durante las últimas horas tras un intento de robo registrado en las inmediaciones del Parque Alberti. Según informaron los propios vecinos de la zona, sospechosos que circulaban a bordo de una motocicleta intentaron forzar la entrada de una propiedad en la madrugada del jueves.

El episodio quedó filmado por una cámara de seguridad privada. En las imágenes se observa el momento exacto en que un delincuente se aproxima al portón del domicilio en medio de la oscuridad, manipula la estructura para intentar abrirla e ingresa la mano por la reja para accionar el picaporte o mecanismo de apertura.

Sin embargo, el accionar de los sospechosos fue advertido a tiempo. Al percatarse de que los vecinos los habían visto y estaban alerta, los delincuentes desistieron de su objetivo y se dieron a la fuga rápidamente sin concretar el robo.

"Vecinos en alerta. Andan en una Honda Tornado negra con guardabarros blanco", expresaron los vecinos en mensajes difundidos para prevenir a la comunidad del sector.

Asimismo, la gente de la zona manifestó su preocupación por la reiteración de este tipo de robos en el barrio: "Abrieron el portón e intentaron robar, pero los vieron y se fueron. No es la primera vez que pasa".

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