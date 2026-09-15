"No me maté de pedo": le tiraron una piedra en plena Autopista La Plata - Buenos Aires

Un automovilista de Florencio Varela sufrió un violento ataque durante la madrugada del lunes mientras circulaba por la Autopista Buenos Aires-La Plata, en sentido a La Plata. Una piedra arrojada desde un puente impactó contra el parabrisas de su vehículo, del lado del conductor, y provocó que el vidrio quedara completamente astillado y que restos terminaran dentro del habitáculo.

El hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada, a la altura del kilómetro 14 de la autovía, en la zona de Wilde. Ezequiel Bustos, la víctima, relató el episodio en sus redes sociales y mostró imágenes de las consecuencias del impacto, que por centímetros no terminó en una tragedia.

Según contó, circulaba junto a otros vehículos cuando, al pasar debajo de un puente, un objeto fue arrojado desde la estructura y golpeó con enorme violencia contra el parabrisas. “Me tiraron con no sé qué”, explicó, todavía conmocionado por lo ocurrido.

El piedrazo dio del lado del conductor y provocó que el cristal estallara. Bustos aseguró que en ese momento no llegó a ver qué objeto había sido arrojado y que decidió continuar la marcha para evitar quedar detenido en plena autopista.

“No vi ni qué era lo que me tiraron. No paré porque vi gente acercándose a 200 metros de la autopista, pero varios metros más adelante me detuve a un costado”, relató.

“Por suerte no frené ni maniobré para un lado o para el otro porque venían más coches”, explicó. En las imágenes que publicó se observa el parabrisas completamente dañado y numerosos fragmentos de vidrio dentro del automóvil. “Imagínense lo que fue que hasta atrás llegaron los vidrios”, señaló.

Tras el episodio, el joven intentó realizar el reclamo ante la empresa concesionaria de la autopista. Según explicó, bajó en el peaje de Berazategui para informar lo sucedido, pero aseguró que no encontró personal que pudiera atenderlo en ese momento.

También intentó comunicarse telefónicamente y, ante la falta de respuesta inmediata, decidió recurrir a las redes sociales para pedir asesoramiento sobre cómo avanzar con el reclamo. “Esto da mucha bronca, porque cero seguridad en la Autopista Buenos Aires-La Plata. No me maté de pedo”, expresó indignado.

Posteriormente, Bustos informó que desde AUBASA le indicaron que debía enviar un correo electrónico para realizar el descargo y solicitar el registro de las cámaras de seguridad correspondientes al sector donde ocurrió el ataque. Según le comunicaron, tendría una respuesta en aproximadamente cinco días.

Además, realizó una denuncia policial en la comisaría de Wilde, donde aseguró que permaneció alrededor de tres horas. En paralelo, la compañía aseguradora inició las gestiones para conseguir un proveedor que pueda reemplazar el parabrisas destruido.

“Si bien uno va y te lo cambian, tiene un costo, más allá de lo económico, de tiempo. Así que quisiera saber si alguien va a responder desde la autopista”, cuestionó.