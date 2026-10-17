“No mires para atrás porque te meto un tiro”

Un hombre fue víctima de un violento asalto en El Peligro, donde un delincuente armado lo sorprendió cuando circulaba en moto, efectuó un disparo al aire para intimidarlo y le robó.

Después de amenazarlo de muerte, el ladrón escapó en dirección a Arturo Seguí.

El hecho ocurrió alrededor de las 15, cuando la víctima transitaba a bordo de una Honda Wave 110 blanca por la calle 420, en dirección a la Ruta 36. Al llegar a la altura de la calle 187, se encontró con un hombre que estaba parado en medio de la calzada.

Según consta en la denuncia, el sospechoso extrajo un arma de fuego y disparó al aire. Ante esa situación, el motociclista detuvo la marcha y descendió del rodado. Fue entonces cuando el asaltante se acercó y comenzó a intimidarlo verbalmente para obligarlo a quedarse quieto mientras concretaba el robo.

“Quedate quieto y no mires para atrás cuando me voy porque te meto un tiro”, le habría advertido el delincuente, de acuerdo con el relato de la víctima. Acto seguido, el asaltante se apoderó de la Honda Wave y escapó en dirección a Arturo Seguí. El hombre no sufrió lesiones, aunque quedó expuesto a una situación de extrema violencia por la utilización del arma y las amenazas recibidas.

El caso quedó bajo investigación para intentar identificar al responsable.