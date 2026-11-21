Un joven de 18 años volvió a quedar detenido en Tolosa, apenas pocas horas después de haber sido aprehendido por otro robo automotor. Esta vez, la investigación lo señala por dos nuevos hechos delictivos ocurridos en pocas horas: el robo de una motocicleta, durante el cual habría golpeado a su dueño, y la sustracción de una camioneta a punta de pistola.

El procedimiento se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre el robo de una moto en 120 entre 525 y 526. Al llegar, los efectivos se entrevistaron con la víctima, quien denunció que un delincuente le había quitado el rodado luego de agredirlo. Con las características aportadas, se desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar a un sospechoso en 525 y 122.

Al advertir la presencia policial, el joven escapó en la moto, al llegar a 525 bis y 122, abandonó el vehículo e ingresó a una vivienda. Allí fue aprehendido por personal de la Motorizada de la Fuerza Barrial de Aproximación y de la UPPL.

Pero la intervención sumó otro dato: en la comisaría Sexta se encontraba un hombre denunciando el robo de su Renault Kangoo, cometido por dos delincuentes que lo habrían amenazado con un arma. La víctima reconoció al joven detenido como uno de los presuntos autores. Luego, la camioneta fue encontrada abandonada.

El sospechoso había sido aprehendido en una causa por robo automotor en grado de tentativa.