“No podemos descartar que haya muerto por Covid”

El juicio por la muerte de Diego Maradona ya tiene fecha para su cierre. El juez Alberto Gaig anunció que el debate oral finalizará el próximo 22 de octubre, después de que las partes hayan completado sus respectivos alegatos.

Antes de esa instancia, los siete imputados tendrán la posibilidad de ampliar sus declaraciones indagatorias por última vez a partir del 29 de septiembre. Luego será el turno de los alegatos: la Fiscalía expondrá los días 8, 13 y 14 de octubre, mientras que las defensas lo harán el 20, 21 y 22.

La definición sobre el cierre del debate se conoció durante la última jornada de declaraciones testimoniales, que dejó además una llamativa exposición sobre las causas de la muerte del Diez.

El perito Pablo Ferrari, jefe de la Asesoría Pericial de San Isidro, sostuvo que Maradona murió por un paro cardiorrespiratorio secundario a una falla ventricular, que le provocó un edema agudo de pulmón. Según explicó, sufrió un infarto y una arritmia que derivaron en un cuadro de evolución rápida.

Pero además introdujo una hipótesis que no había aparecido hasta ahora en el debate: no descartó que Maradona pudiera haber muerto por Covid-19. Ferrari recordó que el fallecimiento ocurrió el 25 de noviembre de 2020, en plena pandemia. “Es difícil pensar que una persona con edema agudo de pulmón estuvo horas ahogándose”, sostuvo el perito.