Novedades clave en el caso de Gabriela Martínez

La causa por el femicidio de Gabriela Martínez, la mujer de 39 años asesinada en una vivienda del barrio Hipódromo de La Plata, sumó novedades en sus dos frentes judiciales. Por un lado, la investigación penal pasó a la Fiscalía N° 13, especializada en violencia de género, a cargo de la fiscal Mariana Rufino. Por otro, comenzó a avanzar el expediente para determinar si corresponde restituir a la familia materna al hijo de la víctima, de un año y medio, quien quedó al cuidado de familiares de su padre, el hombre acusado del crimen.

El abogado Pablo Conti, representante de la familia materna, confirmó que el planteo por la restitución fue sorteado al Juzgado de Familia N° 7, donde ya se dictaron los primeros despachos y se dispusieron medidas para ubicar al niño.

Según explicó, la familia aportó información sobre su paradero, aunque todavía debe reunir documentación adicional que no tiene en su poder porque, de acuerdo con su relato, el acusado se la llevó junto con el pequeño.

Mientras esperan una resolución, el letrado remarcó la importancia de que el niño pueda regresar al entorno de su familia materna y cuestionó las consecuencias que tendría una decisión contraria. “Entendemos que, de no resolverse la restitución a favor de la familia materna, se está revictimizando al chico”, sostuvo Conti a EL DIA.

En ese sentido, explicó que el pequeño es una víctima indirecta del femicidio y que una eventual negativa a la restitución podría profundizar el daño que sufrió con la muerte de su madre. “Él no va a ver nunca más a su madre porque este hombre la mató y, encima, lo sacan de su centro de vida y lo dejan viviendo en otro lugar que no conoce a nadie”, expresó.