Nuevo revés judicial para los condenados por el crimen de Báez Sosa

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo de siete de los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en 2020 en Villa Gesell. Los jóvenes, que cumplen sus penas en La Plata, habían denunciado a la fiscal que investigó el homicidio y a otros funcionarios por presuntas irregularidades en las primeras horas de la causa.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el recurso por considerar que carecía de fundamentación autónoma y no refutaba adecuadamente los argumentos de la resolución cuestionada.

El reclamo había sido impulsado por el abogado Hugo Tomei, cuando representaba a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro y Lucas Pertossi. La defensa cuestionaba las condiciones en que se realizaron las primeras indagatorias, al sostener que no se les habían informado correctamente los hechos atribuidos ni las pruebas en su contra. Señaló supuestas inconsistencias en los horarios y en la confección de las actas.

La denuncia apuntaba a la fiscal Verónica Zamboni, a la defensora oficial Verónica Olindi Huespi, a funcionarios del Ministerio Público Fiscal y al juez de Garantías David Mancinelli.

Tras varios rechazos en instancias provinciales, el planteo llegó al máximo tribunal nacional, que ahora puso fin a ese recorrido recursivo. La resolución no revisa las condenas por el homicidio. Por el crimen, cinco de los ocho recibieron perpetua en febrero de 2023, mientras que los otros tres fueron condenados a 15 años de prisión como partícipes secundarios. Las penas fueron confirmadas por Casación.