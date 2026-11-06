Ocho detenidos en Abasto: cayó una pareja acusada de balear a un hombre y secuestraron cocaína y cuatro armas

Un importante operativo policial terminó con ocho personas aprehendidas en Abasto, en el marco de dos investigaciones por tentativa de homicidio y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Entre los detenidos se encuentra una pareja señalada como presunta responsable de un ataque a tiros contra un hombre de 48 años.

Los procedimientos se llevaron adelante el jueves 5 de noviembre en distintos domicilios de la zona de 214 y 517, luego de varios días de tareas investigativas realizadas por efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la comisaría Séptima.

La investigación por tentativa de homicidio se había iniciado el 1° de noviembre, a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un hombre herido de arma de fuego en inmediaciones de las calles 214 y 518.

La víctima fue identificada como un hombre de 48 años, de nacionalidad paraguaya, quien recibió disparos en uno de sus brazos y en una pierna. A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores analizaron imágenes de cámaras de seguridad de la zona y lograron identificar a dos sospechosos: un hombre de 29 años y su pareja, una mujer de la misma edad.

De acuerdo con la investigación policial, ambos habrían sido los autores de los disparos. Además, la mujer y su hermano, de 27 años, ya estaban bajo investigación por presuntas actividades vinculadas al narcomenudeo.

Ocho aprehendidos y un importante secuestro de droga y armas

Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó órdenes de registro domiciliario y secuestro en diferentes propiedades. Durante los allanamientos fueron aprehendidas ocho personas, entre ellas los dos principales sospechosos del ataque armado y el hermano de la mujer, señalado en la investigación por comercialización de estupefacientes.

En los domicilios, los efectivos encontraron cuatro revólveres de distintos calibres: uno calibre 22, uno calibre 32 y dos calibre 38. También incautaron cartuchos de diferentes calibres.

En cuanto a las drogas, secuestraron 46,6 gramos de cocaína distribuidos en 216 dosis listas para su presunta comercialización y otros 22,6 gramos de la misma sustancia en tres envoltorios, aparentemente destinados al fraccionamiento.

El operativo también permitió incautar cuatro balanzas de precisión, elementos de corte y fraccionamiento, doce teléfonos celulares, 50.000 pesos en efectivo y una motocicleta Honda Wave blanca que, según la investigación, habría sido utilizada en el ataque.

Dos causas judiciales

La causa por tentativa de homicidio quedó en manos de la UFI N° 15, mientras que la investigación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización es tramitada por la UFI N° 18.

Ambas fiscalías avalaron los procedimientos y dispusieron que los aprehendidos fueran puestos a disposición de la Justicia. En particular, solicitaron que los dos principales sospechosos del ataque a tiros comparezcan en primera audiencia.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados y establecer el alcance de las actividades vinculadas a la presunta comercialización de drogas en la zona de Abasto.