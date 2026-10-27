Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
UN PRESO SE HACÍA PASAR POR SUBCOMISARIO DESDE UNA CELDA

Olmos: desbarataron un “call center” de estafas

El presunto jefe de la banda operaba desde una celda de la Unidad 1 y usaba una identidad policial falsa para engañar a sus víctimas
Allanaron Olmos por el preso que hacía 50 llamadas por día / Web

Por Redacción

Una investigación por estafas telefónicas y robos en viviendas derivó en un operativo dentro de la Unidad Penal N° 1 de Lisandro Olmos, donde los investigadores apuntaron contra un preso de 62 años señalado como presunto jefe de una organización delictiva que actuaba desde la cárcel. Según la pesquisa, el hombre se hacía pasar por un subcomisario para engañar a sus víctimas y realizaba al menos 50 llamadas por día.

El procedimiento se realizó en simultáneo con allanamientos en las unidades penitenciarias 44 y 15 de Batán. Participaron agentes de las DDI de Mar del Plata y La Plata, por orden de la fiscalía que investiga el caso en el Departamento Judicial marplatense.

Dentro de la cárcel de Olmos, los agentes encontraron al principal sospechoso junto a otro interno de 24 años, señalado como parte de la estructura que llevaba adelante las maniobras telefónicas. Durante la requisa secuestraron celulares y dos troqueles para tarjetas SIM, elementos que serán analizados para reconstruir las comunicaciones y determinar el alcance de las operaciones.

De acuerdo con la investigación, el presunto cabecilla utilizaba una identidad falsa: se presentaba ante quienes atendían como el “subcomisario Gutiérrez”, supuestamente perteneciente a una seccional policial. Con ese ardid, recurría a distintas historias para conseguir dinero, desde afirmar que un familiar estaba detenido hasta simular una urgencia económica de un hijo o hacerse pasar por un empleado bancario.

Los registros telefónicos incorporados a la causa dan cuenta de miles de comunicaciones realizadas desde el penal. La sospecha es que la organización tenía roles diferenciados: mientras algunos de sus integrantes efectuaban las llamadas desde las unidades penitenciarias, otros se ocupaban de obtener información sobre posibles víctimas y facilitar las maniobras fuera de los establecimientos.

En los procedimientos realizados en Batán fueron aprehendidos otros tres sospechosos, de 29 y 34 años. La pesquisa continúa para identificar a otras posibles víctimas y determinar las responsabilidades de cada integrante de la organización.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?