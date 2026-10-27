Olmos: desbarataron un “call center” de estafas

Una investigación por estafas telefónicas y robos en viviendas derivó en un operativo dentro de la Unidad Penal N° 1 de Lisandro Olmos, donde los investigadores apuntaron contra un preso de 62 años señalado como presunto jefe de una organización delictiva que actuaba desde la cárcel. Según la pesquisa, el hombre se hacía pasar por un subcomisario para engañar a sus víctimas y realizaba al menos 50 llamadas por día.

El procedimiento se realizó en simultáneo con allanamientos en las unidades penitenciarias 44 y 15 de Batán. Participaron agentes de las DDI de Mar del Plata y La Plata, por orden de la fiscalía que investiga el caso en el Departamento Judicial marplatense.

Dentro de la cárcel de Olmos, los agentes encontraron al principal sospechoso junto a otro interno de 24 años, señalado como parte de la estructura que llevaba adelante las maniobras telefónicas. Durante la requisa secuestraron celulares y dos troqueles para tarjetas SIM, elementos que serán analizados para reconstruir las comunicaciones y determinar el alcance de las operaciones.

De acuerdo con la investigación, el presunto cabecilla utilizaba una identidad falsa: se presentaba ante quienes atendían como el “subcomisario Gutiérrez”, supuestamente perteneciente a una seccional policial. Con ese ardid, recurría a distintas historias para conseguir dinero, desde afirmar que un familiar estaba detenido hasta simular una urgencia económica de un hijo o hacerse pasar por un empleado bancario.

Los registros telefónicos incorporados a la causa dan cuenta de miles de comunicaciones realizadas desde el penal. La sospecha es que la organización tenía roles diferenciados: mientras algunos de sus integrantes efectuaban las llamadas desde las unidades penitenciarias, otros se ocupaban de obtener información sobre posibles víctimas y facilitar las maniobras fuera de los establecimientos.

En los procedimientos realizados en Batán fueron aprehendidos otros tres sospechosos, de 29 y 34 años. La pesquisa continúa para identificar a otras posibles víctimas y determinar las responsabilidades de cada integrante de la organización.