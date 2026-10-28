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Operativo en pleno centro de La Plata: dos ambulancias y policías en un edificio de avenida 51

El despliegue se registra en un inmueble ubicado entre las calles 4 y 5. En el lugar trabajan efectivos policiales, personal de la Patrulla Municipal y dos ambulancias, mientras se mantiene una consigna policial en el exterior.

Por Redacción

Un importante operativo de emergencia se desarrolla en pleno centro de La Plata, en un edificio ubicado sobre la avenida 51, entre las calles 4 y 5, donde intervienen efectivos policiales, personal de la Patrulla Municipal y dos ambulancias.

Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, el procedimiento estaría relacionado con una mujer que atravesaría una crisis de salud mental dentro del inmueble. La situación motivó la presencia de los equipos de emergencia y de las fuerzas de seguridad.

En el exterior del edificio permanece una consigna policial, mientras se aguarda conocer qué sucede dentro de la propiedad y cómo continuará el procedimiento.

La presencia de los móviles sanitarios y policiales llamó la atención de quienes circulan por esa zona del casco urbano, en un sector de intenso movimiento durante la jornada.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias que originaron la intervención ni sobre el estado de salud de la mujer. Se aguarda información de las autoridades para establecer cómo se inició el episodio y cuál fue el desenlace del operativo.

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