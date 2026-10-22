Operativos sorpresa en 14 puntos de La Plata

En el marco de las acciones para reforzar la prevención del delito, se implementan operativos de seguridad simultáneos y sorpresivos en 14 puntos estratégicos de La Plata, con horarios y ubicaciones definidos de acuerdo con las problemáticas de cada localidad.

El despliegue se realizará en coordinación con la Superintendencia de Región Capital y contará con la participación de efectivos de Caballería e Infantería, dependientes de la Superintendencia de Cuerpos.

Los dispositivos contemplan controles vehiculares selectivos e identificación de personas, con el objetivo de prevenir y disuadir posibles hechos delictivos, reforzar la presencia policial y brindar mayor seguridad a los vecinos.

Entre las zonas alcanzadas se encuentran City Bell, Villa Elisa, Gonnet, Ringuelet, Tolosa, el casco urbano, Villa Elvira, Los Hornos, el Aeropuerto y San Carlos.

Los procedimientos se distribuirán en distintos horarios y puntos de la ciudad, según las necesidades de cada sector. Hasta el momento, no se informaron resultados de los controles.