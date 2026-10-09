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En dos cárceles de Melchor Romero

Ordenaron clausurar celdas de aislamiento

Por Redacción

La Justicia ordenó clausurar de inmediato las celdas de aislamiento de las unidades penitenciarias 34 y 45 de La Plata, tras detectar graves irregularidades en las condiciones de detención de personas con problemas de salud mental.

La medida fue dispuesta por el juez de Ejecución Penal N° 1, Juan José Ruiz, luego de una inspección realizada en los penales de Romero junto con representantes de organismos sanitarios y periciales. La intervención se reactivó tras una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que advirtió sobre un retroceso en las condiciones de encierro.

Según los informes, se detectaron situaciones de encierro prolongado durante crisis psiquiátricas, falta de asistencia y prácticas centradas en la seguridad por encima de la atención médica. Además, se identificaron 22 internos en condiciones irregulares.

El fallo dispuso el cierre de una celda del área de Sanidad de la Unidad 34, donde encontraron a un detenido en condiciones indignas, y prohibió el aislamiento en ese establecimiento y en el anexo femenino de la Unidad 45. Además, estableció que ante una crisis de salud mental debe primar la atención médica sobre la seguridad.

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