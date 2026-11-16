Osvaldo Martínez recusó a dos jueces del tribunal de Casación

Osvaldo Martínez, protagonista de uno de los capítulos más fuertes de la historia criminal de la Ciudad, volvió a recurrir a la Justicia tras la decisión del Tribunal de Casación Penal bonaerense, que absolvió a los dos testigos que él había señalado por su participación en el juicio por el cuádruple crimen de La Loma. Concretamente sostuvo que ambos construyeron un relato con datos falsos con la intención de perjudicarlo, una acusación que, según planteó, lo llevó a estar detenido, aunque finalmente fue exculpado de los cargos que pesaban en su contra. Por eso, disconforme con la resolución, presentó un recurso extraordinario y, además, pidió la recusación de los integrantes de la sala que dictaron el fallo, al considerar que existen motivos que afectan su imparcialidad.

La disputa judicial derivada del cuádruple crimen de La Plata sumó una nueva puja. Osvaldo Emir Martínez, quien interviene como particular damnificado en la causa por falso testimonio contra Patricia Elizabeth Godoy y Marcelo Alejandro Tagliaferro, presentó dos recursos extraordinarios ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense para intentar revertir la absolución dictada el pasado 28 de octubre. En paralelo, pidió apartar a los magistrados que firmaron ese pronunciamiento, al considerar que su intervención en una nueva instancia del expediente podría comprometer la garantía de imparcialidad.

La presentación fue realizada por los abogados Sebastián Chouela y Belén Elizabeth Chapur. Allí se interpusieron recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley contra la sentencia de la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, integrada por la jueza María Florencia Budiño y el juez Fernando Mancini, que había hecho lugar a las impugnaciones de las defensas, revocado las condenas y dispuesto la absolución de ambos acusados por el delito de falso testimonio agravado en causa criminal y en perjuicio del imputado.

En primera instancia, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Plata había condenado a Godoy a cuatro años y seis meses de prisión y a Tagliaferro a siete años, al considerarlos responsables de ese delito. Sin embargo, Casación revisó el fallo y concluyó que correspondía absolverlos. También dispuso su inmediata libertad, previo cumplimiento de las formalidades legales.

En sus recursos, Martínez cuestiona duramente los fundamentos de esa decisión. Sostiene que la sentencia de Casación presenta contradicciones, una valoración fragmentaria de la prueba y razonamientos que, según plantea, no tendrían respaldo en elementos científicos incorporados al expediente. Uno de los ejes de su impugnación apunta a que la jueza Budiño contempló la posibilidad de que los testimonios cuestionados hubieran estado atravesados por errores de percepción, reconstrucción de recuerdos o confusiones, sin que -según afirma la querella- existieran pericias psicológicas que avalaran esas hipótesis.

Otro de los cuestionamientos se vincula con pronunciamientos judiciales anteriores relacionados con la causa principal. La presentación sostiene que existen decisiones firmes de tribunales platenses y de la propia Sala IV de Casación que habían otorgado credibilidad al relato de Martínez y cuestionado las declaraciones de Godoy y Tagliaferro. Para el particular damnificado, el fallo reciente se apartó de esos antecedentes sin una justificación suficiente y generó una contradicción que afecta la seguridad jurídica.

La querella también plantea que no se habría realizado una valoración integral de los indicios y de las pruebas reunidas durante el proceso. En ese sentido, cuestiona la aplicación del principio de la duda en favor de los acusados y sostiene que la sentencia habría construido explicaciones alternativas sin respaldo objetivo suficiente. Además, denuncia una fundamentación aparente y la omisión de tratar cuestiones que considera esenciales.

A FONDO

A esos planteos, como se indicó, se sumó una presentación específica de recusación contra la jueza María Florencia Budiño y el juez Ernesto Mancini. Martínez pidió que ambos sean apartados de cualquier intervención en el tratamiento de la admisibilidad de los recursos extraordinarios que acaba de presentar.

El argumento central es que los dos magistrados ya intervinieron en la decisión de fondo que absolvió a Godoy y Tagliaferro y que, por lo tanto, no deberían volver a resolver cuestiones vinculadas con la revisión de ese mismo pronunciamiento.

La presentación sostiene que existe un temor de parcialidad, además de circunstancias que -a criterio de la parte- comprometerían la independencia y la imparcialidad del órgano judicial.

Para fundamentar el planteo, incluso, cita precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y normas constitucionales y convencionales que garantizan a ser oído por un órgano independiente e imparcial.

Osvaldo Martínez instruyó a sus abogados para que impugnen el fallo de Casación