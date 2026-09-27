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Frentistas en vela por los ladrones

Otra madrugada sin “pegar un ojo” en Los Hornos

Por Redacción

Otra madrugada de miedo se vivió en Los Hornos, donde dos sospechosos ingresaron por un pasillo lateral a una vivienda de 59 entre 146 y 147. De acuerdo a lo revelado por el propio damnificado, el episodio ocurrió alrededor de las 3.25 y quedó registrado por cámaras de seguridad del domiclio.

En este sentido se informó que los sujetos avanzaron hasta la vivienda, pero no llegaron a concretar el robo. Un vecino escuchó ruidos, advirtió lo que estaba ocurriendo y dio un grito que terminó haciendo escapar a los dos hombres a toda velocidad.

La familia llamó al 911 apenas tomó conocimiento de la situación. Las imágenes de las cámaras, además, fueron revisadas para intentar determinar por dónde ingresaron y hacia dónde escaparon.

El episodio, aunque no terminó con un robo, volvió a dejar a los vecinos en alerta. En el barrio aseguran que después de este tipo de hechos cuesta volver a dormir, ante el temor de que quienes recorren las calles durante la madrugada,

La preocupación se suma a una serie de episodios de inseguridad que viene afectando a distintos sectores de Los Hornos y que mantiene a muchos vecinos en alerta. Las cámaras de seguridad se convirtieron en una herramienta habitual para intentar detectar movimientos extraños, mientras que cualquier ruido durante la madrugada genera temor y obliga a muchos a levantarse, mirar hacia afuera y comprobar que nadie esté intentando ingresar a sus casas.

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