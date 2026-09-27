Otra madrugada sin “pegar un ojo” en Los Hornos

Otra madrugada de miedo se vivió en Los Hornos, donde dos sospechosos ingresaron por un pasillo lateral a una vivienda de 59 entre 146 y 147. De acuerdo a lo revelado por el propio damnificado, el episodio ocurrió alrededor de las 3.25 y quedó registrado por cámaras de seguridad del domiclio.

En este sentido se informó que los sujetos avanzaron hasta la vivienda, pero no llegaron a concretar el robo. Un vecino escuchó ruidos, advirtió lo que estaba ocurriendo y dio un grito que terminó haciendo escapar a los dos hombres a toda velocidad.

La familia llamó al 911 apenas tomó conocimiento de la situación. Las imágenes de las cámaras, además, fueron revisadas para intentar determinar por dónde ingresaron y hacia dónde escaparon.

El episodio, aunque no terminó con un robo, volvió a dejar a los vecinos en alerta. En el barrio aseguran que después de este tipo de hechos cuesta volver a dormir, ante el temor de que quienes recorren las calles durante la madrugada,

La preocupación se suma a una serie de episodios de inseguridad que viene afectando a distintos sectores de Los Hornos y que mantiene a muchos vecinos en alerta. Las cámaras de seguridad se convirtieron en una herramienta habitual para intentar detectar movimientos extraños, mientras que cualquier ruido durante la madrugada genera temor y obliga a muchos a levantarse, mirar hacia afuera y comprobar que nadie esté intentando ingresar a sus casas.