Otra vez lluvia de piedras en la Autopista con varios vehículos dañados

Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas en la Autopista La Plata-Buenos Aires, a metros de la salida hacia la avenida 520, sentido ascendente, donde otra vez menores que serían del barrio El Mercadito arrojaron piedras contra los vehículos que circulaban por el lugar. Según contó Daniel a EL DIA, al menos cuatro automóviles resultaron con daños. La situación genera preocupación e impotencia, porque es un problema viejo al que ni la Policía ni la Justicia le encuentran solución.

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