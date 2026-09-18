Un nuevo ataque de quemacoches generó preocupación durante la madrugada de este viernes en la ciudad de La Plata. El episodio tuvo lugar en la zona de calle 67, entre 17 y 18, donde un vehículo fue incendiado en circunstancias que son materia de investigación.

Según se observa en la imagen enviada a este medio, una importante columna de humo se elevó sobre la calle, mientras las llamas se concentraban en el sector donde se encontraba el rodado.

El fuego provocó una escena de gran tensión durante la madrugada, en un episodio que vuelve a poner el foco en los incendios intencionales de vehículos en distintos barrios de la capital bonaerense.

Por el momento, no se informaron detalles sobre posibles detenidos ni se precisó si hubo personas heridas como consecuencia del incendio. Se aguarda información oficial para determinar cómo se inició el fuego y establecer las circunstancias del hecho.

VIDEO: ASÍ FUE EL MOMENTO CAPTADO POR LOS VECINOS DEL BARRIO