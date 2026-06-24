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PLAZA AZCUÉNAGA

Otro golpe en las alturas y un desolador escenario

Archivo

Por Redacción

Un nuevo robo en un edificio volvió a encender las alarmas. Según pudo saber EL DIA, el hecho ocurrió en un departamento de 45 entre 18 y 19, en las inmediaciones de Plaza Azcuénaga, donde delincuentes aprovecharon la ausencia de los moradores para ingresar y llevarse un importante botín.

De acuerdo con la denuncia radicada en las últimas horas, los autores del hecho actuaron durante la tarde y escaparon antes de que las víctimas regresaran a la vivienda. Fue la pareja del damnificado quien advirtió que algo extraño había ocurrido y dio aviso, lo que permitió descubrir el saqueo.

Al llegar al inmueble, ubicado en un séptimo piso, el propietario constató que delincuentes habían ingresado y se habían llevado diversos elementos de valor. Entre los faltantes figuran dispositivos electrónicos, relojes de colección, anteojos de sol y otros objetos personales, además de equipaje y una consola de videojuegos.

La causa es investigada por la UFI N°9 de La Plata. El hecho se suma a otros robos recientes que vienen golpeando a a los platenses y que alimentan la preocupación de los vecinos.

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