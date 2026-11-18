La violencia con armas de fuego también tuvo otro episodio en la Región, esta vez en Ensenada. Una mujer denunció que, después de ser atacada a golpes por dos personas frente a su domicilio, un hombre llegó al lugar y efectuó varios disparos contra la vivienda. El hecho ocurrió en un sector de El Dique y dejó como saldo daños materiales y una víctima con una fractura de nariz. Según consta en la denuncia, todo comenzó cuando la mujer se encontraba en la vereda de su casa. Allí habría sido increpada por otra mujer, con quien mantenía un conflicto previo relacionado con una discusión entre sus hijos. Minutos después, la señalada regresó acompañada por su hermana y, de acuerdo con el relato, ambas la golpearon, la tiraron al suelo y le dieron patadas y trompadas. La denunciante contó que, cuando ingresó a su vivienda para limpiarse la sangre, vio por una ventana que el grupo había regresado. Entre ellos identificó a un hombre al que conoce por el apodo de “Orejas”, quien, según declaró, tenía un arma y comenzó a disparar hacia la casa. Tras el ataque, la mujer constató impactos de bala en su casa. En el Hospital Cestino le diagnosticaron una fractura nasal. Pidió una perimetral y denunció que los agresores estarían vinculados con la presunta venta de drogas en el barrio.

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