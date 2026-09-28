Otro reclamo de justicia por el crimen de un colectivero en Virrey del Pino

El próximo 1° de octubre se cumplen seis años del brutal crimen del colectivero Pablo Flores en Virrey del Pino y su familia continúa con el reclamo de justicia al sostener que la causa fue reabierta en los últimos días tras estar archivada, que los tres primeros acusados fueron absueltos y que su compañero, con quien esa noche cambió de turno, no fue investigado.

Elisa Flores, hermana de la víctima, expresó: “No pretendemos presentar esta hipótesis como una verdad judicialmente comprobada, sino pedir que sea investigada”.