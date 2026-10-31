Otro robo en Villa Elvira vuelve a encender la alarma entre los vecinos

La inseguridad volvió a encender la alarma entre los vecinos de Villa Elvira. Esta vez, el blanco fue una motocicleta Honda Wave S que delincuentes robaron durante la madrugada de ayer en una vivienda ubicada en la zona de 8 bis y 81. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad particulares y reavivó el reclamo por mayor presencia policial.

El hecho ocurrió a las 2.13, cuando la cuadra estaba prácticamente desierta. En las imágenes se observa cómo los ladrones se acercan al lugar donde estaba estacionada la moto y concretan el robo en cuestión de segundos. Según contó una vecina a EL DIA, los delincuentes ingresaron a la propiedad y cortaron el candado que sujetaba el rodado antes de escapar.

De acuerdo con la información aportada por los frentistas, habrían huido en dirección al barrio El Palihue con la moto sustraída. La secuencia quedó registrada por los dispositivos de vigilancia de la cuadra y ahora forma parte de los elementos para intentar reconstruir el recorrido de los responsables.

Pero más allá de este episodio puntual, el temor de los vecinos está puesto en la reiteración de hechos delictivos y en la falta de respuestas que, aseguran, padecen en el barrio. “La zona es súper insegura”, resumieron ante la consulta de este diario.

Como muestra de la preocupación, señalaron que incluso los conductores de aplicaciones de viajes evitan aceptar pedidos con destino a 8 bis y 81 por miedo a sufrir un asalto.

Ante este escenario, los frentistas reclamaron que se refuercen los patrullajes preventivos, especialmente durante la noche y la madrugada, cuando aseguran que los delincuentes aprovechan la escasa circulación para actuar.