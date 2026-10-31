Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
“La zona es súper insegura”, resumieron

Otro robo en Villa Elvira vuelve a encender la alarma entre los vecinos

Por Redacción

La inseguridad volvió a encender la alarma entre los vecinos de Villa Elvira. Esta vez, el blanco fue una motocicleta Honda Wave S que delincuentes robaron durante la madrugada de ayer en una vivienda ubicada en la zona de 8 bis y 81. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad particulares y reavivó el reclamo por mayor presencia policial.

El hecho ocurrió a las 2.13, cuando la cuadra estaba prácticamente desierta. En las imágenes se observa cómo los ladrones se acercan al lugar donde estaba estacionada la moto y concretan el robo en cuestión de segundos. Según contó una vecina a EL DIA, los delincuentes ingresaron a la propiedad y cortaron el candado que sujetaba el rodado antes de escapar.

De acuerdo con la información aportada por los frentistas, habrían huido en dirección al barrio El Palihue con la moto sustraída. La secuencia quedó registrada por los dispositivos de vigilancia de la cuadra y ahora forma parte de los elementos para intentar reconstruir el recorrido de los responsables.

Pero más allá de este episodio puntual, el temor de los vecinos está puesto en la reiteración de hechos delictivos y en la falta de respuestas que, aseguran, padecen en el barrio. “La zona es súper insegura”, resumieron ante la consulta de este diario.

Como muestra de la preocupación, señalaron que incluso los conductores de aplicaciones de viajes evitan aceptar pedidos con destino a 8 bis y 81 por miedo a sufrir un asalto.

Ante este escenario, los frentistas reclamaron que se refuercen los patrullajes preventivos, especialmente durante la noche y la madrugada, cuando aseguran que los delincuentes aprovechan la escasa circulación para actuar.
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?