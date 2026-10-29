Pablo Escobar, drogas y armas: el mapa del narcotráfico en La Plata

En La Plata hay lugares donde los vecinos saben que se vende droga. Lo comentan, lo denuncian y conviven con esa realidad desde hace años. Sin embargo, para muchos, los procedimientos no terminan de traducirse en respuestas concretas ni logran desarticular las estructuras que abastecen y sostienen el negocio narco. La preocupación no es nada nueva: desde los barrios atravesados por el narcomenudeo hasta la Zona Roja de El Mondongo, este diario viene reflejando desde hace décadas una problemática que sigue generando reclamos y preguntas.

Por eso, un operativo de la magnitud del que se desplegó en dos de los puntos calientes de la región representa un golpe importante. Pero también vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que persiste entre los platenses: ¿hasta dónde llega la cadena del narcotráfico cuando se detiene a quienes venden en los barrios, a los llamados “soldaditos”, pero no siempre se logra llegar a quienes manejan el negocio desde arriba?

El procedimiento incluyó 24 allanamientos, 12 en el asentamiento conocido como La Toma, en Los Hornos, y otros 12 en el barrio El Palihue, en Villa Elvira. Como resultado parcial, 19 personas fueron aprehendidas y se secuestraron más de 14 kilos de marihuana y cocaína, armas de fuego, dinero y distintos elementos presuntamente vinculados con la comercialización de estupefacientes.

Pero entre todo lo incautado hubo un detalle que sobresalió por su carga simbólica: cuadros con la imagen de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narcotraficante colombiano que construyó un imperio criminal mediante el tráfico de cocaína y la violencia. Su retrato apareció entre los elementos hallados en las casas allanadas, junto a ladrillos de marihuana, armas y una máquina para contar billetes. Una imagen que, más allá de su presencia material, remite a la ostentación y la reivindicación de una figura asociada al poder narco.

El resultado del operativo, encabezado por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía bonaerense, incluyó el secuestro de 12,9 kilos de marihuana distribuidos en 11 lotes, un paquete de cocaína de 1,1 kilos y otros 376,7 gramos de esa sustancia fraccionados en 980 envoltorios.

El material secuestrado refuerza la hipótesis de que en los domicilios investigados había actividad vinculada con la venta de drogas. Además encontraron cinco armas de fuego: una pistola Beretta calibre 9 milímetros, dos Glock 17 del mismo calibre, dos escopetas y una carabina calibre .22. A ese arsenal se sumaron municiones de distintos calibres, dos motocicletas, cuatro balanzas de precisión, 11 teléfonos celulares, dos handies, recortes de nylon, anotaciones y una funda de chaleco antibalas.

Los 19 aprehendidos son hombres y mujeres de entre 18 y 79 años. La causa fue caratulada como infracción a la Ley 23.737, por comercialización de estupefacientes, y quedó a cargo de la UFI N° 18, conducida por el fiscal Hugo Tesón, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de Guillermo Atencio. El informe aclaró que se trata de un resultado parcial de los operativos realizados.