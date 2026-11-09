Pactó una operación en redes, lo emboscaron y sufrió un asalto

Lo que comenzó como una operación de compraventa a través de las redes sociales terminó en un violento asalto en Berisso. Un hombre de 30 años fue víctima de un robo luego de contactar a un supuesto vendedor mediante la aplicación Marketplace de Facebook para adquirir una bicicleta que había sido publicada por 50.000 pesos.

El hecho ocurrió ayer por la mañana. Según denunció la víctima, había encontrado en la plataforma una bicicleta negra, rodado 29, ofrecida a ese valor. Tras comunicarse con el supuesto vendedor, acordó encontrarse con él en la zona de 96 y Ruta Provincial 11, en El Carmen, para concretar la operación.

Cerca de las 8, el hombre llegó al punto acordado con el dinero en efectivo. Sin embargo, en lugar del vendedor apareció un grupo de tres delincuentes. De acuerdo con su denuncia, dos de ellos se acercaron y uno exhibió un elemento punzante para amenazarlo y exigirle el dinero que llevaba.

Ante el temor de resultar herido, la víctima entregó los $50.000 que tenía destinados a la compra y también su teléfono celular. Luego del robo, los delincuentes escaparon en distintas direcciones: uno a pie y los otros dos a bordo de una bicicleta.

La víctima pudo aportar algunos datos sobre los sospechosos. Los describió como hombres altos, delgados y vestidos con ropa oscura. También recordó que uno de ellos se movilizaba en una bicicleta playera roja y que presentaba como particularidad la ausencia de uno de sus miembros inferiores.

Tras regresar a su domicilio, el damnificado contó lo ocurrido y su hermano realizó una publicación en Facebook para alertar a otros usuarios sobre la modalidad.

A partir de esa publicación, una persona aseguró que un familiar suyo habría sufrido un robo similar y señaló que los autores podrían dedicarse habitualmente a concretar asaltos utilizando este tipo de engaños.

A UN CLICK DEL PELIGRO

El caso vuelve a poner en evidencia uno de los riesgos de las operaciones de compraventa realizadas a través de redes sociales: el encuentro con desconocidos en lugares acordados únicamente mediante una conversación virtual. Detrás de un perfil, un nombre de usuario o una publicación puede no existir la persona que dice ofrecer el producto.

En este tipo de maniobras, los delincuentes pueden utilizar publicaciones reales o falsas para generar interés, establecer contacto con la víctima y luego fijar un punto de encuentro. Una vez allí, el supuesto comprador puede quedar expuesto a un robo, especialmente cuando concurre con dinero en efectivo u objetos de valor.

Otro elemento de riesgo es la información que se comparte durante las conversaciones. Datos sobre horarios, disponibilidad de dinero, domicilio, teléfono o lugares habituales pueden ser utilizados para planificar un delito. Por eso, especialistas en seguridad recomiendan evitar brindar información personal innecesaria y desconfiar de ofertas cuyo precio o condiciones resulten demasiado atractivos.

También resulta fundamental prestar atención al lugar elegido para concretar una operación. Un punto aislado, sin movimiento de personas o sin cámaras de seguridad, incrementa la vulnerabilidad de quien concurre solo. En cambio, los espacios públicos, concurridos y con vigilancia ofrecen mayores posibilidades de prevención y asistencia ante una situación sospechosa.