La inseguridad volvió a golpear fuerte en La Plata y esta vez tuvo como escenario un lugar tan particular como una funeraria ubicada en Abasto. Dos delincuentes ingresaron al establecimiento haciéndose pasar por clientes, pero rápidamente dejaron al descubierto sus verdaderas intenciones: redujeron a una joven empleada de 21 años, la dejaron maniatada y atacaron a golpes a un hombre de 77, a quien le provocaron una herida sangrante en la cabeza. Después de sembrar el terror dentro del lugar, escaparon con dinero en efectivo y celulares.

Según pudo saber EL DIA, el violento episodio ocurrió en una casa de sepelios ubicada sobre la calle 520, entre 209 y 210. La secuencia generó momentos de extrema tensión y terminó con una intervención policial a partir de un llamado al sistema de emergencias 911, que alertó sobre un robo en pleno desarrollo.

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, todo comenzó cuando los dos sospechosos llegaron al establecimiento y se presentaron como supuestos clientes. Ambos eran hombres y uno de ellos llevaba anteojos, según la descripción aportada posteriormente por las víctimas. Esa primera apariencia les habría permitido ingresar sin despertar sospechas, aunque una vez dentro pasaron rápidamente a la acción.

La primera en quedar a merced de los asaltantes fue una empleada de 21 años. Los delincuentes la redujeron y la dejaron atada, en una situación de absoluta indefensión. Pero la violencia no terminó allí. En otro sector del inmueble se encontraba un hombre de 77 años, quien también fue atacado por los intrusos y recibió un fuerte golpe en la cabeza.

Cuando los efectivos llegaron, encontraron una escena que daba cuenta de la violencia del asalto. Habían sido comisionados por el 911 y, al arribar, advirtieron que todas las puertas estaban abiertas. Al ingresar, una mujer que se encontraba en el lugar los acompañó hasta una oficina, donde encontraron a la joven empleada tendida en el suelo, maniatada y en estado de shock. Los policías la asistieron y procuraron contenerla.

En la vivienda ubicada en la parte trasera de la casa de sepelios encontraron al hombre de 77 años sentado en un sillón, con una herida sangrante en la cabeza. Poco después se presentó su hijo, quien manifestó que se encargaría personalmente de trasladar a las víctimas a un centro asistencial.

Mientras eran asistidas las víctimas de este feroz hecho, los efectivos comenzaron a recabar los primeros datos para establecer cómo se había producido el ataque y hacia dónde habían escapado los responsables.

No fueron identificados

Según el relato de las víctimas, los delincuentes se movilizaban en un vehículo de color blanco, que podría haber sido un automóvil o una camioneta. Tras reducirlos y golpearlos, se apoderaron de dinero en efectivo y de los teléfonos celulares antes de abandonar el establecimiento. Hasta el momento, no se informó que hayan sido identificados o detenidos.

Una vez conocido el episodio, tomó intervención personal de la comisaría Séptima de La Plata, que dispuso preservar la escena hasta la llegada de los especialistas de Policía Científica. Los peritos arribaron y realizaron las tareas correspondientes en los distintos sectores del inmueble.

Ahora, la investigación deberá establecer, entre otros puntos, si los atacantes conocían previamente el funcionamiento de la funeraria, si habían elegido a sus víctimas con anticipación y qué recorrido realizaron después de escapar.