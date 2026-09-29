Parricidio en La Loma: pidieron perpetua para el acusado y la defensa pretende reducir la pena

El fiscal Jorge Paolini solicitó la pena de prisión perpetua para Ignacio Bertolotti, hallado culpable por un jurado popular del asesinato de su padre y el ataque a su madre en el barrio La Loma. El requerimiento tuvo lugar durante la etapa de cesura, fase procesal donde las partes debaten el castigo definitivo a imponer tras el veredicto.

Tiempo atrás, un jurado responsabilizó al acusado por el episodio violento que culminó con la muerte de Guillermo Marcelo Bertolotti y provocó severas lesiones a Nancy Haydee Santoro. Con la culpabilidad comprobada, el proceso judicial avanzó hacia la evaluación técnica de la condena.

Frente al pedido del Ministerio Público Fiscal, los abogados defensores Ezequiel Olgiatti y Walter Gisande buscaron introducir un recurso para disminuir la respuesta punitiva. Los letrados pidieron contemplar la existencia de circunstancias extraordinarias de atenuación para morigerar el encierro de su asistido.

Paolini rechazó de plano esta maniobra y expuso su oposición ante el tribunal. El representante del Ministerio Público argumentó que los abogados omitieron presentar esta posibilidad durante las instrucciones previas al jurado popular. Por tal motivo, advirtió que la cuestión resulta inviable en esta etapa, ya que los ciudadanos carecieron de la oportunidad de analizar esa variable al emitir su veredicto.

El Código Penal argentino habilita una reducción del castigo en casos de homicidios agravados ante contextos excepcionales vinculados con el hecho y sus protagonistas. Esta herramienta jurídica permite a los magistrados apartarse de la prisión perpetua y fijar una escala temporal menor. Si la Justicia admite el pedido de la defensa, el marco de sanción aplicable a Bertolotti experimentará un cambio sustancial.

El hecho ocurrió cuando Guillermo Bertolotti, de 60 años, y Nancy Santoro se encontraban en el living de su casa de 29 entre 41 y 42. Ambos fueron baleados; Guillermo murió y su esposa pudo sobrevivir.