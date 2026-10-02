Participó de un siniestro fatal y volvió a chocar

Un joven de 18 años pelea por su vida en una sala de terapia intensiva después de protagonizar un violento accidente de tránsito en Melchor Romero. El accidente de tránsito volvió a poner en el centro de la escena a Gustavo Adrián Candia, otro joven de la misma edad que quedó involucrado en el siniestro y que meses atrás había protagonizado un choque en el que una ciclista de 43 años sufrió graves heridas y finalmente murió.

El nuevo episodio ocurrió hace una semana, el 24 de septiembre, alrededor de las 17.15, en la zona de 171 entre 521 y 522. Allí, por causas que todavía deben establecerse, colisionaron dos motocicletas. Una de ellas era una Honda Wave gris, en la que circulaba un joven de 18 años, mientras que la otra era conducida por Candia.

La gravedad del cuadro del primero generó preocupación entre sus familiares. Según informaron allegados, ingresó al Hospital Alejandro Korn con politraumatismos y permanece internado en terapia intensiva. Presenta, entre otras lesiones, una fractura maxilar, una fractura de húmero y una lesión en la quinta vértebra, por lo que permanece bajo atención médica y a la espera de intervenciones.

Pero el accidente no sólo derivó en un drama sanitario. También provocó un enfrentamiento entre personas allegadas a los dos jóvenes. De acuerdo con el acta policial, cuando los efectivos llegaron al Hospital Alejandro Korn encontraron un clima de tensión entre las familias de ambos.

En este sentido testigos del hecho sostienen que el joven que permanece grave fue embestido por una moto y que el conductor es un “imprudente” porque lo hizo mientras realizaba la maniobra “wheelie”.

La situación continuó cuando los policías intentaron reconstruir el siniestro. Según consta en las actuaciones, los dos vehículos habían sido retirados del lugar por familiares de los involucrados. De esta manera, cuando los efectivos regresaron a 171 entre 521 y 522, ya no encontraron las motos.

La remoción de los rodados alteró la escena del accidente y complicó la posibilidad de realizar las pericias correspondientes. Ante esta situación, la UFI N° 14 de La Plata dispuso que no interviniera Policía Científica y que se iniciaran actuaciones por “lesiones culposas”.

Mientras el joven continúa internado, el nuevo choque hizo que vecinos y allegados volvieran a poner sobre la mesa un antecedente que involucra a Candia. El hecho anterior ocurrió el 3 de marzo. En la zona de avenida 520 y 168 bis, un Chevrolet Classic negro conducido por Candia chocó contra una bicicleta playera en la que circulaba Yesica Squire, de 43 años.

A partir de ese desenlace, aquella investigación dejó de tramitarse como un simple siniestro con lesiones y pasó a estar caratulada como “homicidio culposo”, con intervención de la UFI N° 10 de La Plata.