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LOS LADRONES ESCAPARON POR CALLE 115

Paseaba en bicicleta y la asaltaron en el Bosque

Archivo

Por Redacción

Un paseo en bicicleta por el Bosque de La Plata terminó en un violento asalto. Una ciclista de 30 años fue interceptada por tres delincuentes cerca del Museo de Ciencias Naturales, sobre la avenida Iraola, donde uno de ellos la amenazó con un objeto filoso para obligarla a entregar el rodado. Los delincuentes escaparon con la bicicleta, un reloj y una mochila.

Según la denuncia, el episodio ocurrió alrededor de las 18, cuando la víctima circulaba por las inmediaciones del museo. En ese momento, un ladrón que se desplazaba en otra bicicleta se le cruzó y le exigió que descendiera y le entregara el rodado. Para intimidarla, le apoyó en el abdomen un elemento con filo.

La situación se agravó con la intervención de otros dos cómplices. Uno de ellos permanecía sentado sobre el cordón, mientras que el tercero se acercó a bordo de otra bicicleta y le arrancó el reloj inteligente que llevaba puesto.

Ante la amenaza y por temor a resultar herida, la ciclista entregó su rodado. El sujeto que estaba sentado se subió a la bicicleta robada y escapó junto a los otros dos por la calle 115. Además del vehículo y el reloj, los asaltantes se llevaron una mochila negra tipo chaleco.

La bicicleta sustraída es una Volta Razz rodado 29, de color negro con franjas naranjas. Por el momento no hay detenidos.

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