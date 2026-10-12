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EL BEBÉ DE 10 DÍAS QUE MURIÓ EN UN SINIESTRO VIAL

Pedido de justicia por Tadeo en Punta Lara

“Justicia por Tadeo”: el conmovedor homenaje al bebé fallecido / Redes

Por Redacción

Familiares, amigos y vecinos participaron de una vigilia en La Pérgola, en Punta Lara, para recordar a Tadeo León Ledesma, el bebé de apenas 10 días que murió tras un choque ocurrido el 4 de octubre. La convocatoria también fue un nuevo reclamo de justicia.

Durante la concentración aparecieron carteles con la consigna “Justicia por Tadeo León Ledesma”. A través de Instagram, la familia agradeció el acompañamiento recibido durante la vigilia. “Fue una noche de unión y amor por Tadeo”, expresaron, y destacaron el apoyo de quienes se acercaron.

“Seguimos transitando este camino con dolor, pero también con la esperanza de que la Justicia pueda esclarecer todo”, agregaron.

El siniestro en Almirante Brown, entre 106 y 108, cuando una Ford EcoSport chocó desde atrás a la Fiat Fiorino en la que viajaban Tadeo, su mamá y su hermana de 3 años. El implicado, de 66 años, recuperó la libertad tras ser demorado. La causa está caratulada como homicidio culposo.

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