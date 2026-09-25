Pedido de preventiva para 15 agentes penitenciarios

El fiscal Álvaro Garganta solicitó al juez de Garantías Juan Pablo Masi la prisión preventiva de 15 integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, en el marco de una investigación por hechos ocurridos en la Unidad Penal 51 de Magdalena.

La pesquisa es por presuntos actos de violencia, vejaciones y apremios contra un grupo de internas, en el marco de la IPP 06-00-029771-26/00, iniciada a partir de los episodios registrados el 3 de junio pasado.

Según la hipótesis fiscal, durante un conflicto entre internas alojadas en la planta alta, integrantes del personal penitenciario habrían utilizado métodos de reducción que, de acuerdo con la acusación, excedieron los protocolos de contención. El requerimiento describe que al menos ocho agentes penitenciarias mujeres y varios hombres participaron de distintos procedimientos posteriores al enfrentamiento, en los que cuatro internas habrían sido retiradas de sus celdas y trasladadas a distintos sectores de la planta baja.

El expediente describe situaciones particularmente graves. Entre ellas, se investigan agresiones físicas, utilización reiterada de gas lacrimógeno, inmovilizaciones prolongadas, exposición forzada de las internas y actos de humillación.

En uno de los episodios denunciados, una interna habría sido obligada a permanecer inmovilizada durante varias horas y, según la acusación, habría sido amenazada para que besara el calzado de una agente.

Otra de las internas, siempre de acuerdo con el requerimiento fiscal, habría sido golpeada mientras se encontraba reducida, expuesta a un colchón impregnado con gas lacrimógeno y sometida a actos destinados a humillarla.

El documento también señala que permaneció inmovilizada durante varias horas y que, ante sus pedidos para utilizar el baño, habría sido silenciada con una media, hasta sufrir una micción involuntaria.

La investigación cuenta, entre otros elementos, con denuncias y entrevistas realizadas por la Comisión Provincial por la Memoria, testimonios de las propias internas, declaraciones de agentes penitenciarios y documentación médica. La CPM entrevistó a las cuatro mujeres en las horas posteriores a los hechos y documentó sus relatos. También fueron incorporadas fotografías de lesiones que presentaba una de las denunciantes.

Entre los 15 agentes cuya preventiva fue requerida se encuentran Daiana Belén Balmaceda, María Belén Toledo, Daiana Ayelén Villafañe, Antonela Belén Cingolani, Agustina Ailén Oroná, Florencia Anahí Ortiz, Raquel Noemí Boccardo, Gisela Mailín Iguarán, Carlos Miguel Tocci, Juan Manuel Villena, Miguel Ángel Eduardo Villotta, Facundo Sebastián Medina, Lucas Germán Dama, Carlos Alberto Salice y Juan Antonio Juanena.