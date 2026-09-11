El ex jugador y ex técnico de Gimnasia -actualmente entrenador de Banfield-, Pedro Troglio, presentó ante la Justicia de La Plata 66 audios de WhatsApp y documentación bancaria en el marco de la causa que investiga una presunta estafa inmobiliaria vinculada a la anterior administración de la desarrolladora ABES. A través de su abogado, pidió además la detención de Diego Lacki, señalado como uno de los principales ex administradores de la empresa.

Troglio denunció a comienzos de año que había invertido más de 100 mil dólares en proyectos inmobiliarios de ABES que no se concretaron en los términos acordados. Según surge de la presentación realizada ante la Fiscalía N° 3 de La Plata, el entrenador figura entre los más de 150 damnificados por una operatoria que, de acuerdo con las denuncias incorporadas a distintas fiscalías platenses, involucraría alrededor de 20 millones de dólares.

El abogado Miguel Molina solicitó al fiscal que eleve al Juzgado de Garantías un pedido de detención para Lacki. También pidió que Macarena Núñez y Juan Ignacio Eulloque, otros integrantes de la desarrolladora en aquel entonces, sean citados a declarar como imputados por presunta administración fraudulenta, asociación ilícita y lavado de activos.

En el escrito, la defensa de Troglio sostiene que existirían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Como uno de los argumentos, menciona presuntas gestiones de Lacki para derivar denuncias hacia un juzgado donde tendría contactos y su supuesta intervención para indicarle a un potencial denunciante qué debía declarar. Estas afirmaciones forman parte del planteo presentado por el abogado y deberán ser evaluadas en el marco de la investigación judicial.

Los audios que aportó Troglio

Las 66 grabaciones corresponden a conversaciones mantenidas entre Lacki y Fernando Gil, un amigo de Troglio que habría actuado como nexo entre el entrenador y el administrador de ABES. Según la presentación, los audios permitirían reconstruir parte de las negociaciones y la forma en que se ofrecían los emprendimientos inmobiliarios.

En uno de los mensajes, Lacki se refiere a un encuentro en el que había conocido a Troglio. “A Pedro no lo conocía, y es un fenómeno, un tipazo total”, se escucha en la grabación, según la transcripción incorporada al expediente.

En otros audios, el administrador habla con Gil sobre la incorporación de inversores y ofrece condiciones especiales para personas que llegaran recomendadas por él. También hace referencia a determinadas condiciones para las transferencias de dinero.

“Para toda la gente que vos me mandes, que son amigos tuyos, tendré una superatención y le voy a hacer un muy buen número para que haga un buen negocio”, expresa Lacki en una de las grabaciones aportadas por Troglio.

Otro de los puntos que aparecen en los audios está relacionado con la denominada “renta garantizada”, una de las condiciones que, según la denuncia, se ofrecían a quienes invertían en los proyectos. En una de las conversaciones, Lacki explica que una obra tenía un plazo estimado de 18 meses y que, ante una eventual demora, el inversor comenzaría a percibir desde el mes siguiente una renta equivalente al valor del alquiler del departamento.

La defensa de Troglio considera que esos mensajes podrían resultar relevantes para determinar el funcionamiento de la operatoria y el rol que cumplía cada una de las personas involucradas.

Una transferencia a una cuenta en Miami

Además de los audios, el entrenador aportó documentación sobre transferencias vinculadas con las inversiones realizadas. Entre ellas figura una orden de pago internacional por 35 mil dólares con destino a una cuenta bancaria radicada en Miami, cuyo beneficiario formal sería Kali Estate LLC.

Para la representación de Troglio, ese movimiento constituye un elemento documental que debe ser incorporado a la investigación. En el escrito también se solicitó que se analice si corresponde ampliar la imputación contra Lacki por presunto lavado de activos, a partir del destino y posterior administración de los fondos.

El caso comenzó a tomar mayor dimensión durante 2024, cuando distintos inversores ingresaron en proyectos de departamentos en pozo comercializados por ABES, bajo la expectativa de recibir las unidades y, en algunos casos, una renta asociada a esas inversiones. Troglio sostiene que había invertido al menos 157 mil dólares.

La situación se habría agravado hacia fines de 2025, cuando la empresa atravesaba dificultades y se impulsó un cambio en su estructura. Posteriormente, la desarrolladora Yacoub adquirió ABES, que ya enfrentaba distintos reclamos y procesos judiciales.

Troglio y su esposa, Alejandra Alonso, figuran entre los denunciantes. También se incorporaron otros inversores, entre ellos Juan Felipe Orta, presidente de la Caja de Seguridad Social para Profesionales de la Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires, quien habría realizado inversiones millonarias en los proyectos.

En su última presentación, la defensa de Troglio cuestionó el ritmo de la investigación y sostuvo que la complejidad del expediente requiere avanzar sobre las responsabilidades individuales de quienes participaron de la operatoria.

En particular, el abogado señala a Lacki como una de las personas que habría ocupado un lugar central en la estructura de la empresa y reclama que se profundice la investigación sobre Núñez y Eulloque. Las medidas solicitadas deberán ahora ser evaluadas por la Fiscalía y, en el caso del pedido de detención, eventualmente por el Juzgado de Garantías interviniente.