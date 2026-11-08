Pelea a la salida de un boliche en La Plata: hubo tres aprehendidos, un herido con cortes y un choque

Una violenta pelea entre varias personas a la salida del boliche La Retro terminó con tres hombres aprehendidos, dos vehículos secuestrados y un joven hospitalizado con heridas cortantes en la cabeza. El episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo en pleno centro de La Plata.

El enfrentamiento se registró en calle 49 entre 6 y 7, donde personal del Comando de Patrullas tomó conocimiento de una confrontación entre varias personas que salían del local bailable. Al llegar, los efectivos intervinieron para separar a los involucrados y contaron con el apoyo de agentes del Equipo de Trabajo Municipal (ETM).

En ese contexto, los policías lograron aprehender a dos hombres de 44 y 34 años. Sin embargo, un tercer involucrado, de 31 años, escapó del lugar a bordo de un Peugeot 307 gris.

La fuga terminó pocos minutos después, cuando el conductor chocó en 8 y 62 contra un Renault Kwid conducido por otro hombre de 49 años. Tras el impacto, los efectivos lograron detenerlo y secuestraron ambos vehículos para realizar las pericias correspondientes.

De acuerdo con el parte policial, el conductor del Peugeot presentaba 2,05 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, durante la huida habría rozado una motocicleta policial y provocado daños en uno de sus compartimentos laterales.

Un hombre terminó en el hospital

La intervención policial tuvo un capítulo más cuando las autoridades tomaron conocimiento del ingreso de un hombre al Hospital Rossi con heridas cortantes en los laterales de la cabeza.

Al entrevistarlo, los efectivos establecieron que se trataba de uno de los participantes de la pelea en la zona de 49 entre 6 y 7. Según se informó, había recibido un botellazo durante el enfrentamiento.

El hombre, de 40 años, permanecía en observación, aunque se indicó que las lesiones no revestían riesgo de vida.

La causa fue caratulada como lesiones y daño calificado, con intervención de la UFI N° 5 y el Juzgado de Garantías N° 1. La Fiscalía dispuso la remisión de las actuaciones y de los tres aprehendidos durante este domingo.