Peleaban en las calles de Meridiano V, los separaron y les hallaron un medidor de gas robado

Un nuevo hecho delictivo con la modalidad de robo de servicios finalizó con dos implicados aprehendidos durante las últimas horas en La Plata. El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles 19 y 70, sitio al que acudieron los efectivos del Comando de Patrullas tras recibir una alerta del servicio de emergencias 911 sobre una gresca entre varios sujetos en la vía pública.

Al arribar al cruce mencionado, los uniformados procedieron a separar a los involucrados para controlar la situación. En el marco del procedimiento, los agentes realizaron un cacheo preventivo de seguridad sobre las pertenencias de los jóvenes. Durante la inspección, los policías descubrieron que llevaban oculto un medidor de gas del cual no pudieron justificar su procedencia.

Ante el hallazgo del artefacto, personal de la Guardia Urbana de la Municipalidad se desplazó hacia un domicilio cercano ubicado en la calle 17 entre 70 y 71. En la finca, habitada por un jubilado de 75 años, los agentes municipales constataron marcas de efracción en la casilla de la entrada y la falta del medidor del inmueble.

Con las pruebas reunidas, las fuerzas de seguridad concretaron la aprehensión del mayor de los acusados, de 19 años, junto al adolescente de 16.

Ambos fueron derivados a la sede de la Comisaría 5ª. La causa quedó caratulada de manera oficial como "encubrimiento" y cuenta con la intervención de la UFIJ del Joven N° 3 del departamento judicial de La Plata. Desde la fiscalía especializada dispusieron la restitución del menor de edad a sus progenitores.