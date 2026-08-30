Peleas, golpes y temor en pleno centro platense

Una nueva escena de violencia volvió a alterar la tranquilidad de un sector céntrico de La Plata y encendió la preocupación de los vecinos. El episodio ocurrió durante la madrugada en 56 entre 11 y 12, donde un grupo de personas protagonizó una violenta pelea que incluyó golpes, insultos y terminó con un auto estacionado dañado.

La secuencia, según contaron frentistas de la zona, se extendió durante varios minutos y generó temor entre quienes viven y circulan habitualmente por ese sector. Ante la situación, fueron numerosos los llamados realizados al 911 para advertir sobre lo que estaba ocurriendo en plena calle.

Además, vecinos lograron registrar parte del episodio con sus celulares. En una filmación a la que accedió EL DIA y que puede verse en la web de eldia.com se observa el momento en que varias personas se encuentran en medio de la calle y protagonizan una violenta confrontación. Las imágenes permiten dimensionar la tensión que se vivió en esos minutos.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, no sería la primera vez que se producen situaciones de estas características. Los vecinos aseguran que un grupo de personas que se instaló en las inmediaciones y que, según señalaron, suele permanecer y pernoctar a la intemperie, viene protagonizando distintos hechos que alteran la tranquilidad del barrio.

La preocupación no está puesta solamente en las discusiones o peleas que puedan producirse entre quienes permanecen allí. Para los frentistas, el temor pasa también por lo que pueda ocurrir con las personas que transitan diariamente por una zona que tiene un movimiento constante, especialmente durante determinadas franjas horarias.

El último episodio volvió a dejar una postal que genera inquietud: una pelea en plena vía pública, vecinos observando desde sus viviendas y celulares registrando lo que sucedía mientras intentaban pedir ayuda a través del 911. En medio de la confrontación, uno de los vehículos que estaba estacionado terminó sufriendo daños.

Los residentes sostienen que el sector se convirtió en un verdadero epicentro de este tipo de episodios y advierten que la reiteración de escenas violentas comienza a modificar sus hábitos. El reclamo apunta a evitar que la situación siga escalando y a que se adopten medidas antes de que ocurra un episodio de mayor gravedad.

La ubicación también potencia la preocupación entre los vecinos denunciantes. Se trata de 56 entre 11 y 12, dentro del casco urbano y a pocos metros de sectores de intenso movimiento peatonal y vehicular. Por allí pasan vecinos, trabajadores, estudiantes y personas que se desplazan hacia distintos puntos del centro, por lo que los frentistas temen que una nueva confrontación pueda terminar involucrando a alguien que simplemente circule por el lugar.