"Pelo de muñeco, te voy a...": detuvieron en La Plata a un hombre acusado de amenazar de muerte a Milei en TikTok

La investigación comenzó tras una denuncia en la línea 134 y derivó en un allanamiento en Los Hornos. Secuestraron prendas de vestir similares a las que aparecían en los videos publicados por el sospechoso. Hubo otro operativo en Wilde por amenazas contra el Gobierno.

Un hombre fue detenido en La Plata, acusado de publicar amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei a través de TikTok. El procedimiento se realizó en una vivienda de Los Hornos, luego de una investigación iniciada a partir de una denuncia anónima en la línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional.

La causa comenzó en agosto, cuando una persona alertó sobre un video publicado en esa red social en el que un usuario amenazaba directamente al mandatario con insultos y expresiones violentas.

"Te voy a matar Milei, pelo de muñeco, hijo de puta, la puta que te parió", decía el mensaje que motivó la denuncia.

A partir de esa información, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron distintas tareas para identificar al responsable. Mediante pesquisas y análisis de la actividad en redes sociales, lograron establecer quién estaba detrás del perfil y determinar su domicilio.

Con esos datos, se concretó un allanamiento en Los Hornos, donde fue detenido el sospechoso. Durante el operativo también secuestraron prendas de vestir que presentaban características similares a las utilizadas por el hombre en los videos: una bufanda marrón y blanca, un buzo negro con rayas blancas y zapatillas blancas con rayas negras.

Otro operativo por amenazas contra el Gobierno

En paralelo, la Policía Federal realizó un segundo procedimiento en Wilde, partido de Avellaneda, a partir de otra denuncia recibida a fines de octubre en la línea 134.

En este caso, un vecino alertó sobre las publicaciones de un usuario de redes sociales que difundía mensajes contra el Gobierno nacional y llamamientos a derrocarlo. También advirtió que en uno de los videos aparecían armas de fuego, específicamente fusiles.

Entre las imágenes incorporadas a la investigación se observaba un libro con dibujos e inscripciones como "Muerte o libertad" y "Rompiendo las barreras del algoritmo". Además, se escuchaba a un hombre mencionar un Falcon verde y realizar referencias a la última dictadura militar y a las personas desaparecidas.

A partir de la denuncia, integrantes de la División Delitos Constitucionales de la PFA llevaron adelante tareas de investigación para identificar al usuario y establecer dónde vivía.

Por orden de la Fiscalía Descentralizada de Quilmes, a cargo de Silvia Cavallo, y del Juzgado Federal de Garantías de Quilmes, a cargo de Luis Armella, se realizó un allanamiento en una propiedad ubicada sobre la avenida Crisólogo Larralde, en Wilde.