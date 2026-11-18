Dos agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) lograron asistir a un bebé de un mes y medio que presentaba signos de ahogamiento y pudieron salvarle la vida en La Plata, en un tenso episodio que sucedió cuando un padre se acercó a la Escuela de Cadetes.

La situación ocurrió cuando un ciudadano que circulaba por Av. 44 entre 133 y 135 se acercó a la Escuela de Cadetes a pedir ayuda para su hija. En ese momento entraron en acción Cintia Gallo y Eusebio Correa, alcaide y suboficial, respectivamente, junto a dos compañeros del servicio de guardia.

Sin dudarlo y poniéndose a total disposición, Gallo y Correa asistieron a la niña. Eusebio la tomó rápidamente y le practicó las maniobras de desobstrucción de vías aéreas en lactantes. La chiquita, afortunadamente, respondió la práctica de auxilio.

Seguidamente, la enfermera del área de Sanidad de la Escuela de Cadetes, Valeria D’Uva, constató que la menor estaba bien y brindó indicaciones al padre respecto de la posición adecuada para su traslado al hospital más cercano.

Tras la dramática secuencia con final feliz, destacaron que el Servicio Penitenciario Bonaerense, con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, recibe asiduamente capacitaciones y actualizaciones en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Primeros Auxilios.