Perdió el control de su vehículo y volcó en Abasto: dos ocupantes resultaron ilesos

Un nuevo accidente de tránsito se registró este sábado por la mañana en la zona oeste de La Plata, esta vez en la localidad de Abasto, donde un conductor perdió el control del vehículo que manejaba y terminó volcando sobre la calzada.

El episodio ocurrió en la esquina de 38 y 208 y, según la información aportada, en el rodado viajaban dos personas. Por motivos que todavía no fueron establecidos, el conductor perdió el dominio del vehículo y protagonizó el vuelco.

A pesar de la violencia del impacto, los dos ocupantes resultaron ilesos. No fue necesaria la asistencia médica en el lugar ni el traslado de personas a un centro de salud.

De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor presentaba signos de haber consumido alcohol.

En la zona trabajaron efectivos de Bomberos del cuartel de Abasto, quienes intervinieron en el operativo tras el siniestro. Las circunstancias que provocaron el accidente quedaron sujetas a las actuaciones correspondientes.