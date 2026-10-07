Perdió el control del auto y volcó a metros de un edificio de Vialidad en Ensenada

Una mujer de 34 años resultó herida este miércoles luego de volcar con su automóvil en la zona de 48 entre 122 y 123, en Ensenada.

El hecho ocurrió durante la jornada cuando, por motivos que son materia de investigación, un Renault Sandero Stepway terminó volcado sobre su lateral izquierdo, sobre la vereda.

La conductora fue identificada como Patricia Martínez, de 34 años. Tras el accidente, personal del Comando de Patrullas de Ensenada acudió al lugar y constató el vuelco.

Una ambulancia del SAME asistió a la mujer y la trasladó al Hospital Horacio Cestino para recibir atención médica. En tanto, se convocó a peritos para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

La causa fue caratulada como "lesiones por accidente" e interviene la UFI N° 10.