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Perdió el control en Cno. Centenario y chocó contra varios autos estacionados

Una mujer de 81 años protagonizó un accidente en el estacionamiento de la base de la Policía en City Bell. Fue trasladada al Hospital de Gonnet por precaución

Por Redacción

Una mujer de 81 años perdió el control del Toyota Etios rojo que conducía y chocó contra varios vehículos que se encontraban estacionados en el predio de la base policial de City Bell, sobre el Camino Centenario, entre 419 y 420.

El accidente ocurrió este viernes y motivó la intervención de personal policial y del SAME. Según se informó, la conductora circulaba por el lugar cuando, por motivos que se intentan establecer, perdió el control del rodado e impactó contra varios autos estacionados.

Tras el episodio, una ambulancia del SAME llegó al lugar y asistió a la mujer. Si bien no presentaba lesiones de gravedad, los profesionales dispusieron su traslado preventivo al Hospital de Gonnet para una mejor evaluación.

En el lugar también trabajó personal especializado para realizar las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como lesiones por accidente y quedó en manos de la UFIJ N° 14 de La Plata.

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