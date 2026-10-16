Perdió el control en Ruta 36, chocó contra un poste y terminó en el hospital de Romero

Un hombre de 47 años resultó herido durante la madrugada de este viernes luego de despistar con su auto y chocar contra un poste de luz sobre la Ruta 36, a la altura de la avenida 520, en La Plata.

El impacto fue de tal magnitud que el Renault Mégane gris en el que circulaba quedó con importantes daños materiales. Tras el accidente, se dio aviso al SAME y el conductor fue trasladado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero para recibir atención médica.

Fuentes policiales indicaron que el hecho quedó bajo investigación, con una causa caratulada como “lesiones por accidente”. El conductor fue identificado como Sergio Luis Dailof, de 47 años.

Investigan cómo ocurrió el choque

Por estas horas, los investigadores buscan establecer las circunstancias en las que se produjo el despiste y posterior impacto contra el poste.

Entre las medidas dispuestas, se prevé analizar las cámaras de vigilancia de la zona para reconstruir la secuencia del accidente. Además, se aguarda el resultado de una extracción de sangre para determinar si el conductor había consumido alcohol antes del choque.

Mientras avanzan las actuaciones, se intenta establecer qué provocó la pérdida de control del vehículo en ese tramo de la Ruta 36.