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Perdió el control y terminó con su camioneta adentro de un local en City Bell

El insólito accidente ocurrió cuando el hombre intentaba maniobrar su vehículo y provocó enormes destrozos

Por Redacción

Un peligroso incidente ocurrió este miércoles por la tarde, cuando un automovilista, de 90 años, perdió el control de su coche y terminó incrustado en el interior de un comercio. El episodio tuvo lugar en uno de los locales ubicados en la zona de 146 y 467, el cual sufrió severos daños materiales tras el impacto.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la secuencia se desencadenó en el preciso momento en que el hombre mayor se disponía a retirarse del estacionamiento.

Por motivos que aún son materia de investigación, en lugar de colocar la marcha atrás para acomodar el vehículo en la calle, el conductor avanzó hacia adelante. Producto de este error al volante, el rodado aceleró sin freno, destrozó la fachada del establecimiento y se metió de lleno en el salón.

Tras el fuerte estruendo, efectivos policiales y una ambulancia del servicio de emergencias UDEC acudieron de inmediato al lugar para montar un operativo preventivo. Los profesionales de la salud brindaron asistencia al hombre, quien padeció diversas lesiones a causa de la violenta sacudida.

Pese a la conmoción por el choque y la destrucción generada en la estructura del inmueble, el suceso no culminó en una tragedia mayor gracias a una enorme casualidad.

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