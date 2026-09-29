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LA ODISEA DE UN HINCHA

Perjudicado en la cancha y además por la inseguridad

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Por Redacción

Un policía viajó a Santiago del Estero para asistir a la final de Estudiantes contra Central. El partido, en medio de un contexto ya conocido por los más futboleros, terminó en escándalo, pero para el agente fue mucho peor, ya que al regresar a su casa de Tolosa descubrió que le habían entrado a robar.

De acuerdo a fuentes del caso, los ladrones se llevaron ropa deportiva, dinero, documentación, herramientas, electrodomésticos y un celular, entre otros elementos de valor.

Al parecer, ingresaron tras forzar un candado y una ventana de la propiedad.

El hecho fue descubierto el domingo, alrededor de las 14.30, cuando el damnificado regresó a su domicilio de 524 bis entre 5 y 6.

Entre los objetos sustraídos hay numerosas prendas deportivas de Estudiantes y ADIP, incluyendo camperas, buzos, camisetas, pantalones y zapatillas. También fueron robados parlantes, máquinas de cortar el pelo, herramientas, un perfume, un celular Motorola E40 y alrededor de 110 mil pesos.

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