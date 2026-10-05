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LOS HORNOS

Persecución, choque y un patrullero incrustado

Por Redacción

Una persecución policial terminó de la manera menos esperada en Los Hornos: un patrullero del Comando de Patrullas La Plata perdió el control, atravesó el portón de un club y terminó dentro del predio. El impacto provocó importantes daños materiales y, por fortuna, no hubo personas heridas.

El episodio ocurrió el sábado por la tarde, cuando el móvil policial seguía a una motocicleta. En medio de la persecución, el patrullero no logró detenerse a tiempo y terminó incrustado contra el acceso al predio del club Alumni, ubicado en Los Hornos.

El impacto rompió el portón y parte del cerramiento premoldeado que protege la cancha de 11. La secuencia quedó registrada y las imágenes permiten observar las consecuencias del fuerte choque.

Desde la institución expresaron su preocupación por lo ocurrido, principalmente porque el accidente podría haber terminado con consecuencias graves. El hecho ocurrió durante una jornada en la que no había actividad en el predio, un dato que resultó determinante para que no hubiera víctimas. “No fue tragedia de casualidad”, resumieron desde Alumni.

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