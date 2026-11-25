Tres hombres de nacionalidad colombiana fueron aprehendidos este miércoles en un procedimiento policial realizado sobre Camino Centenario, en el límite entre La Plata y Berazategui, del lado de la capital bonaerense. El episodio tuvo un dato particular: cuando los efectivos intentaron identificar a los ocupantes de un automóvil que circulaba sin patente, el conductor habría intentado sobornarlos para continuar su camino.

El operativo comenzó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un Citroën C4 negro que circulaba sin dominio colocado en dirección a Capital Federal. A partir de esa información, se desplegó un operativo cerrojo y personal policial logró interceptarlo a la altura del kilómetro 11 de Camino Centenario, cerca de la Escuela de Policía Juan Vucetich.

Según informaron fuentes policiales, durante el procedimiento el conductor ofreció una dádiva a los efectivos con la intención de evitar el control. La situación derivó en la aprehensión de los tres ocupantes y en la intervención de la Comisaría 12ª de Villa Elisa, por tratarse de un hecho ocurrido del lado de La Plata.

Dólares, pesos y ropa nueva con etiquetas

Con la presencia de un testigo, los policías requisaron el vehículo y encontraron distintos elementos cuya procedencia no pudo ser justificada por los ocupantes.

Entre lo secuestrado había 22.522 dólares y $1.712.820 en efectivo, además de varios bolsos, herramientas y prendas de vestir nuevas con sus respectivas etiquetas. También encontraron un termo Stanley.

El automóvil fue incautado por una infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, debido a que circulaba sin la documentación correspondiente.

Los tres hombres, de 35, 29 y 30 años, fueron identificados y quedaron inicialmente a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como cohecho y averiguación de ilícito, con intervención de la UFI N° 6 de La Plata.

Tras tomar conocimiento del procedimiento, el magistrado de turno convalidó las actuaciones y dispuso la libertad de los tres involucrados en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal. La investigación continúa para establecer la procedencia del dinero y de los elementos secuestrados.