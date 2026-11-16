Pesadilla en El Peligro por un asalto de madrugada

Un hombre fue víctima de un violento asalto mientras dormía en su vivienda de 429 y 226, en El Peligro. El hecho ocurrió el pasado 9 de noviembre, alrededor de las 4 de la madrugada, cuando un delincuente ingresó por una ventana sin rejas ni trabas y se abalanzó sobre él.

El ladrón lo redujo, le ató las manos y lo amenazó con una faca casera que le apoyaba en la espalda cada vez que intentaba moverse. Además, lo obligó a realizar una transferencia de dinero y se apoderó de una sierra circular, una amoladora, una cadena de oro, una medalla religiosa, su celular y una bicicleta amarilla.

Pero el robo no terminó con la fuga. Al recuperar el acceso a sus cuentas, la víctima descubrió nuevas operaciones por miles de pesos, incluida una transferencia a nombre de una persona, que logró identificar y fue a recriminarle el hecho con frases muy fuertes. Por esa situación, además, tiene ahora una denuncia.