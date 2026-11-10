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DESCANSO INTERRUMPIDO

Pesadilla para una jubilada de 89 años en 29 entre 69 y 70

Archivo

Por Redacción

Una jubilada de 89 años fue víctima de un violento robo durante la madrugada de ayer en una vivienda de 29 entre 69 y 70. La mujer se encontraba descansando cuando fue sorprendida dentro de su casa por dos delincuentes que ingresaron al inmueble, revisaron distintos ambientes y escaparon con dinero en efectivo y alhajas de oro

El hecho ocurrió alrededor de las 4, cuando personal del Comando de Patrulla La Plata fue enviado por una alerta del sistema de emergencias 911 a la finca.

La víctima ya se encontraba acompañada por otra persona y por personal de la empresa de alarmas.

Según el relató de la damnificada, los asaltantes permanecieron dentro de la casa durante algunos minutos y finalmente escaparon por la puerta delantera.

Al realizar un primer relevamiento de lo sustraído, la jubilada estimó que los delincuentes se llevaron aproximadamente 400.000 pesos en efectivo y alhajas de oro.

Ahora son buscados por la Policía. Interviene personal de la comisaría quinta

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