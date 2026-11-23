Un hombre de 40 años denunció que fue víctima de un robo a mano armada durante la noche del sábado en 18 entre 40 y 41, cuando circulaba en moto junto a su hija de 14 años.

Según relató, alrededor de las 20.55 se desplazaba a bordo de una Honda XR150L blanca cuando fue interceptado por dos delincuentes que circulaban en otra motocicleta, aparentemente una Honda 300. Ambos llevaban cascos negros y tenían el rostro cubierto.

El acompañante realizó movimientos hacia la zona de su cintura y le hizo entender que llevaba un arma, aunque la víctima aclaró que no llegó a observarla. Luego le ordenó que se bajara de la moto. El hombre frenó, hizo descender a su hija y, con las manos levantadas, entregó el rodado.

Uno de los delincuentes tomó la moto y ambos escaparon por calle 18 en dirección a 40. Vecinos asistieron al damnificado y dieron aviso al 911.