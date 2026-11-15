Piden 14 años de cárcel para el berissense que apuñaló a dos mujeres

Un hombre oriundo de Berisso quedó en el centro de una instancia judicial decisiva por un violento ataque ocurrido hace seis años en un estudio de danzas del barrio porteño de Palermo. Se trata de Sebastián Damián Villarreal, acusado de apuñalar a dos mujeres en noviembre de 2020. La Fiscalía pidió que sea condenado a 14 años y seis meses de prisión, mientras que la defensa reclamó su absolución. El veredicto se conocerá el próximo 26 de noviembre.

El hecho ocurrió el 10 de noviembre de 2020 en el establecimiento “El Club de Danza”, ubicado sobre la avenida Federico Lacroze al 2090. Según reconstruyó la acusación, Villarreal había conocido a la bailarina Julieta Antón a través de clases virtuales durante la pandemia y luego se había inscripto en los estudios donde ella trabajaba.

La noche anterior al ataque, el acusado le había enviado un mensaje por Instagram. Al día siguiente, viajó desde su domicilio en Berisso hasta Palermo con dos cuchillos escondidos en una mochila. Allí esperó a la profesora y, cuando logró quedar a solas con ella, intentó introducirla en una habitación. Ante la resistencia de la mujer, sacó un cuchillo tipo carnicero de 32 centímetros y comenzó a atacarla.

Antón consiguió correr hacia la recepción, donde se encontraba Sofía Bovino, la dueña del establecimiento, que intentó intervenir. Ambas terminaron heridas durante la agresión. La situación se detuvo con la llegada de la Policía, que le disparó al atacante en una pierna cuando todavía amenazaba a las víctimas con el arma blanca. En la mochila también encontraron un segundo cuchillo.

En sus alegatos, el fiscal general Nicolás Amelotti consideró que Villarreal debe responder por tentativa de femicidio respecto de Antón y tentativa de homicidio simple por el ataque a Bovino.