Piden absolver al acusado de abusar en una fiesta

El juicio oral por el presunto abuso sexual grupal ocurrido durante una fiesta en 2017, en el country Los Ceibos, entró en su tramo final. En la audiencia de ayer, el abogado defensor Alfredo Gascón pidió la absolución del único acusado que llegó a debate y cuestionó la versión de la denunciante y los testimonios incorporados durante el proceso. Asimismo fuentes judiciales confirmaron que el Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata dará a conocer el veredicto el próximo 3 de diciembre.

La exposición de la defensa llegó después de que la fiscalía y las abogadas que representan a la joven solicitaran ocho años y seis meses de prisión para Federico Seco, un exintegrante de las categorías juveniles del Club San Luis. Además, el bloque acusador reclamó que, ante una eventual condena, sea detenido de inmediato, con la posibilidad de que durante la tramitación de los recursos cumpla arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

Durante su alegato, Gascón centró parte de su planteo en la ausencia de lesiones físicas que, a su criterio, respaldaran la acusación. También cuestionó la reconstrucción de los hechos y puso en duda la credibilidad del relato de la denunciante. Entre sus argumentos, hizo referencia a una fotografía tomada aproximadamente una hora después del episodio, en la que, según sostuvo, la joven aparecía con el maquillaje intacto y sin signos visibles que permitieran advertir lo ocurrido.

El defensor también se refirió al hecho como presuntos “manoseos” y planteó que el proceso judicial había afectado la imagen pública de su cliente. En otro tramo de la exposición, cuestionó las declaraciones de mujeres que participaron de la fiesta y que durante el juicio describieron situaciones de incomodidad o vulnerabilidad en encuentros vinculados con el grupo de jóvenes.

Los argumentos de la defensa se contraponen a la postura de la fiscalía y la querella, que sostuvieron la acusación a partir de los testimonios y las pruebas incorporadas. La decisión final sobre la responsabilidad penal del imputado quedará ahora en manos de los jueces.

La causa atravesó un extenso recorrido hasta llegar al debate oral, que se desarrolló en tres jornadas de declaraciones los días 13, 14 y 15 de octubre.

Según la hipótesis acusatoria, la joven tenía 17 años y estaba alcoholizada cuando se apartó con uno de los asistentes hacia un espacio cerrado. La denuncia sostiene que había manifestado que no quería que el encuentro avanzara más allá de los besos y que, posteriormente, ingresaron otros dos jóvenes, quienes junto con el acusado habrían abusado de ella.

El acusado, que fue deportista del Club San Luis, declaró durante el debate y negó la imputación. La calificación legal por la que llegó a juicio es abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la participación de dos o más personas y por la intervención de un menor de edad.